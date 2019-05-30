Четыре площадки внедрения 5G появятся в Москве до конца года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Четыре экспериментальных площадки по внедрению в Москве технологии связи пятого поколения (5G) заработают до конца текущего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина во вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ).

"Спасибо коллегам, выделены частоты для внедрения 5G, и четыре экспериментальных площадки в Москве будут внедрены уже до конца года впервые в России", - сказал Собянин. Он напомнил, что эта технология уже апробировалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года. "Технология очень интересная, я думаю, что Москва будет первым городом, где это будет внедрено", - отметил столичный градоначальник.

Он в целом обратил внимание на важность развития IT-сферы. "Мы сегодня вообще не представляем себе возможности управлять городом без информационных технологий. Есть хорошие технологические заделы, центры обработки данных. Развитие интернета, его скорость и доступность, - одни из лучших в мире", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что, по версии ООН, Москва среди ведущих мегаполисов мира занимает первое место по электронному взаимодействию с гражданами. Кроме того, продолжил Собянин, сейчас создается информационная платформа для взаимодействия компаний-участниц инновационных процессов в столице.

Градоначальник предложил дать Москве дополнительные правовые возможности для создания новых прорывных решений в области информационных технологий и искусственного интеллекта, которыми столица готова будет готова безвозмездно делиться с другими регионами.