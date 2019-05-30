Ливень с градом обрушился на Москву

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ливень с грозой и градом, о котором предупреждали Гидрометцентр и МЧС утром 30 мая, достиг центральных районов столицы.

"В ближайшие два часа дождь не прекратится", - отмечается на портале "Яндекс. Погода".

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град. Кроме того, в столице прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 20 м/с.