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ВШЭ проведет в июне на ВДНХ курс бесплатных лекций по естествознанию

Чтобы попасть на лекции, необходимо зарегистрироваться на сайте ВДНХ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) начнет 4 июня на ВДНХ курс бесплатных лекций, посвященных естествознанию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба выставки.

"Главная выставка страны и Высшая школа экономики объявляют об открытии совместного проекта в год 80-летия ВДНХ. В рамках летней образовательной программы в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдут три цикла бесплатных лекций "Университет, открытый городу: Вышка на ВДНХ". Первый месяц будет посвящен естествознанию", - говорится в сообщении.

Курс стартует 4 июня. В этот день на лекции "Современная космонавтика. Малые космические аппараты и их особенности" слушатели узнают о видах и алгоритмах работы малых спутников.

11 июня пройдет лекция "Память ледников: что можно узнать, если очень долго смотреть на лед", где кандидат географических наук расскажет о последствиях таяния ледников и об информации, которая хранится в слоях льда. 25 июня кандидат химических наук проведет встречу, посвященную возможностям иммунной системы и лечению аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Отмечается, что начало всех лекций запланировано на 19:00 мск, а чтобы на них попасть, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

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