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Источник: никто не пострадал в Москве в результате ливня с градом и сильным ветром

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в столице могут достигать 20 м/с

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пострадавших в результате падения деревьев и конструкций в период прошедшего в Москве ливня с градом и сильным ветром нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.

"По угрозе жизни и здоровью людям заявок не поступало в экстренные службы столицы. Наиболее частые случаи при такой погоде - это когда происходит падение дерева на автомобиль и требуется дислокация людей, находящихся внутри. Таких заявок также не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град. Кроме того, в столице прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 20 м/с.

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