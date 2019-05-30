Брошенного в одном из ТЦ Москвы мальчика передали матери

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Малолетнего ребенка, брошенного матерью в одном из торговых центров в Москве, выписали из больницы и передали законному представителю - матери, сообщается в четверг на сайте столичного департамента соцзащиты населения.
Ребенка, которого 26 мая мать оставила в игровой комнате в одном из ТЦ столицы на длительное время и отказалась забирать, отправили в медицинское учреждение. Ранее планировалось, что после выписки он будет временно направлен в одно из учреждений соцзащиты в Москве. Сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято решение "о жизнеустройстве несовершеннолетнего".
"Двадцать девятого мая мальчик выписан из больницы и передан медиками маме, его законному представителю, которая приехала, чтобы забрать сына домой", - говорится в сообщении. В период нахождения в больнице с мальчиком занимались психологи.
Как сообщалось, мать и сын являются жителями одного из регионов России. В департаменте отметили, что сотрудники соцзащиты связались со специалистами органов опеки по их месту жительства и попросили взять ситуацию на контроль, оказать семье необходимую поддержку.
Женщина 26 мая оставила своего малолетнего ребенка в столичном торговом центре на Лобненской улице. Спустя семь часов нахождения мальчика в игровой комнате ТЦ администрация магазина предприняла попытку связаться с его матерью по телефону. В беседе женщина сказала, что отказывается забирать сына.