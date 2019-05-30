Брошенного в одном из ТЦ Москвы мальчика передали матери

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Малолетнего ребенка, брошенного матерью в одном из торговых центров в Москве, выписали из больницы и передали законному представителю - матери, сообщается в четверг на сайте столичного департамента соцзащиты населения.

Ребенка, которого 26 мая мать оставила в игровой комнате в одном из ТЦ столицы на длительное время и отказалась забирать, отправили в медицинское учреждение. Ранее планировалось, что после выписки он будет временно направлен в одно из учреждений соцзащиты в Москве. Сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято решение "о жизнеустройстве несовершеннолетнего".