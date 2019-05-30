Около 10 тыс. гостей посетили мероприятия Дней исторического наследия в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. гостей и жителей столицы посетили мероприятия Дней исторического наследия, которые проходили в Москве с 18 апреля по 31 мая. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Если в прошлом году порядка 8,5 тыс. людей посетили мероприятия, то в этом году участников мероприятий уже не менее 10 тыс.", - сказал он.

Также в рамках Дней культурного наследия впервые прошел конкурс детских рисунков "Наследие моего района". Более 470 ребят в возрасте от 11 до 15 лет представили творческие работы на оценку жюри. "Дети рисуют и прекрасно разбираются в Москве, они рисуют Кунцево, Дорогомилово, Люблино, Кусково, Кузьминки. И когда спрашиваешь у детей, почему они рисуют эти памятные места, они отвечают: "Потому что я живу рядом <...> Это наследие моего района", - уточнил Емельянов, добавив, что конкурс планируют проводить ежегодно.

Дни исторического наследия проходили в Москве в 19-й раз. С 18 апреля по 31 мая гости и жители столицы посетили более 400 мероприятий. В 2019 году количество объектов, включенных в программу Дней исторического наследия возросло в 6,5 раза, в частности, экскурсии прошли в исторических гостиницах "Националь", "Советская", "Ленинградская", "Украина".