Вопрос изменения границ "Лосиного острова" находится в проработке

МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. Вопрос об изменении границ национального парка "Лосиный остров" в Москве для строительства пятого участка московского центрального диаметра (МЦД, транспортный проект наземного метро) находится в проработке. В первую очередь будут учитываться интересы жителей Москвы и Подмосковья. Об этом журналистам сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

"Вопрос о изменении границ "Лосиного острова" находится в проработке. Безусловно, к экологической повестке необходимо подходить взвешенно и ответственно. Потому в первую очередь при принятии решения о границах парка будут учитываться интересы жителей Москвы и Подмосковья и позиция экологического сообщества", - сказал он.

Акимов поручил Минтрансу и Минприроды совместно с правительством Москвы и правительством Московской области проработать вопрос о возможности изменения границ парка "Лосиный остров" в целях реализации проекта "МЦД-5". Пятый участок МЦД (запуск может состояться до 2023 года) должен пройти от Пушкина до Домодедова.