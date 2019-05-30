Пушкинский музей в свой день рождения будет работать бесплатно

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в свой день рождения, который отмечается в пятницу, будет работать бесплатно и угостит всех посетителей мороженым, сообщила пресс-служба музея.

"31 мая ГМИИ им. А. С. Пушкина празднует свой день рождения - 107 лет со дня открытия. Это событие традиционно станет особенным для посетителей. С 11:00 до 20:00 вход в главное здание музея будет бесплатным, а на внешней колоннаде посетителей угостят мороженым "Филевское", - говорится в сообщении.

ГМИИ им. А. С. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. В его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX-XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.

Началом строительства здания музея считается 17 (29) августа 1898 года, когда состоялась церемония торжественной закладки. 31 мая (13 июня) 1912 года его открыли для публики как музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете.

Основателем и первым директором музея в 1911-1913 годах был профессор Московского университета Иван Цветаев. Директором с 1961 года по июль 2013 года являлась Ирина Антонова, академик Российской академии художеств, академик Российской академии образования. Сейчас она занимает пост президента музея, а директором ГМИИ им. А. С. Пушкина с 2013 года является Марина Лошак. Ежегодная посещаемость музея составляет более 1 млн человек.