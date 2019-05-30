Фестиваль "Мировые балетные каникулы" открывается на ВДНХ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Мировые балетные каникулы", который впервые пройдет с 31 мая по 2 июня, откроется в пятницу в Москве на ВДНХ. Гости мероприятия смогут принять участие в танцевальных мастер-классах и увидеть выступления звезд мирового балета, сообщила ТАСС представитель оргкомитета фестиваля.

"Идея фестиваля - популяризировать балет, подчеркнуть в мировом сообществе значимость Москвы как культурной и балетной столицы, напомнить всем, что такое школа русского балета", - отметила она.

В рамках фестиваля 1 июня пройдет мастер-класс от народного артиста РФ Николая Цискаридзе, который стал инициатором проекта. "Николай Максимович будет стоять на сцене и давать урок балета любителям этого танцевального направления, более тысячи человек будут стоять у станка длиной 1,3 км рядом с фонтаном "Дружба народов", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что мастер-класс рассчитан на людей, имеющих определенную физическую подготовку, представляющих, как нужно стоять у станка. "Мы поставили для участников условие: минимум год занятия хореографией", - подчеркнула представитель оргкомитета.

Помимо мастер-класса от Цискаридзе состоятся уроки по различным танцевальным направлениям, в которых смогут принять участие все желающие. Гости смогут научиться классическим танцам, танцам народов мира, а также современным, в том числе хип-хопу и брейк-дансу. Среди преподавателей будут профессиональные танцоры, в частности участники государственного академического хореографического ансамбля "Березка" им. Надеждиной.

Представитель оргкомитета отметила, что в рамках фестиваля на ВДНХ будет работать детская площадка. "На ней будут проводиться мастер-классы на танцевальную тематику, также дети смогут научиться рукоделию, визажу, будет организована фотозона с балеринами для девочек", - пояснила она.

Гала-концерты

В каждый из дней фестиваля состоятся гала-концерты на главной сцене, установленной на фасаде павильона № 1 ВДНХ. 31 мая пройдет взрослый гала-концерт с участием российских и зарубежных балетных трупп - Ивана Васильева, Дениса Родькина, Марии Виноградовой и Элеоноры Севенард, Мизуки Уэно (The Tokyo Ballet), Михаила Канискина (Berlin State Ballet), Марии Эйхвальд (Stuttgart Ballet). Первого и второго мая пройдут гала-концерты от детских ансамблей и балетных школ. В них примут участие хореографический ансамбль "Калинка" им. А. Н. Филиппова, балетная школа "Армида", эстрадно-цирковая студия "Водолеи", международная сеть школ балета для детей "Балет с 2 лет" и студия классического балета "Молодой балет Москвы".