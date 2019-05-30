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В центре Москвы обрушилась декоративная часть фасада в доме культурного наследия

Пострадавших нет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Декоративная часть фасада обрушилась на жилом доме в Малом Левшинском переулке, который относится к объекту культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Москвы.

"В Малом Левшинском переулке 14/9 стр.1 произошло обрушение декоративной части фасада здания. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказал собеседник агентства, отметив, что площадь обрушения устанавливается.

Жилой дом в Малом Левшинском переулке был построен в 1939 году. В нем в разное время жили архитекторы и строители. Этот дом также имеет и второй корпус, который был построен в 1947 году. Оба корпуса имеют особый охранный статус памятников истории и культуры.

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