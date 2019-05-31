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Треть госуслуг Москвы в сфере имущества станут доступны для цифровой подписи в 2019 году

Поставить подпись можно будет на электронной версии документа в личном кабинете

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Жители Москвы до конца года получат возможность подписывать электронной подписью документы по семи госуслугам в имущественной сфере, всего город оказывает 21 такую услугу, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"При получении семи госуслуг в сфере земли и нежилого имущества москвичи смогут воспользоваться электронной цифровой подписью. ЭЦП позволит заявителям подписывать документ в рамках получения той или иной госуслуги прямо в личном кабинете на портале mos.ru без дополнительной выгрузки. Планируется, что функционал электронной цифровой подписи будет подключен до конца 2019 года", - цитирует пресс-служба заммэра Владимира Ефимова.

Отмечается, что сейчас, чтобы подписать цифровой подписью документы, которые направляются в личный кабинет, заявителям приходится выгружать электронный документ и подписывать его на сторонних сервисах или программах. Это зачастую приводит к ошибкам у заявителей и затягивает процесс получения госуслуги. После подключения функции цифровой подписи на портале mos.ru заявителю будет достаточно нажать на кнопку "подписать" и поставить подпись на электронной версии документа прямо в личном кабинете.

Пресс-служба уточняет, что всего город оказывает 21 государственную услугу в земельно-имущественной сфере для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сегодня почти все они переведены в электронный вид, доступны на портале mos.ru и постоянно модернизируются.

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