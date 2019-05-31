Около 5 млн пассажиров перевезли электробусы с момента запуска

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 5 млн москвичей и гостей столицы проехали на электробусах с сентября 2018 года. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По данным за май 2019 года, пассажиропоток на этом виде транспорта значительно увеличился по сравнению с первым месяцем работы.

"Электробусы становятся все более популярными у москвичей и гостей столицы. С начала мая они ежедневно перевозят около 50 тыс. человек. Это на 40 тыс. больше, чем в первый месяц работы", - приводит портал слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Уточняется, что в Москве на шести маршрутах работают 100 электробусов. До конца 2019 года планируется поставка еще 300 автобусов на электрической тяге.