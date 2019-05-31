Более 10 московских рынков снизят цены на рыбу в последние выходные "Рыбной недели"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Торговые шале "Рыбной недели" и более 10 московских рынков будут продавать рыбу и морепродукты по сниженным ценам в заключительные выходные гастрономического фестиваля 1 и 2 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В фестивальных торговых шале и на "Рыбном рынке" купить многие продукты можно будет со скидкой до 15%. А на московских рынках-участниках "Рыбной недели" скидки будут доходить до 25%", - говорится в сообщении.

Отмечено, что всего к "Рыбной неделе" присоединились 22 городских рынка, более половины из них будут продавать рыбу и морепродукты по сниженным ценам. В частности, сельскохозяйственный рынок на Велозаводской улице на выходных в рамках фестиваля предоставит покупателям 20-процентную скидку на всю рыбу и организует дегустации, а на Коптевском и Северном рынках цены на рыбу и морепродукты снизятся на 10%. На Дорогомиловском рынке 1 июня скидка на рыбные консервы и треску составит 10%, а 2 июня снижение цен распространится на все продукты, участвовавшие в "Рыбной неделе", например, толстолобика можно будет купить на 25% дешевле.

Что касается мест проведения фестиваля, то на тех из них, где идет торговля рыбой и морепродуктами (Климентовский переулок, площадь Революции, переход от площади Революции к Манежной), покупателям также будут предоставляться скидки. Например, в торговых шале на площади Революции появятся скидки на копчености, рулеты из сома и осетра, щучью икру. На этой площадке на выходных будут представлены новинки, среди которых копченый хабаровский сом и вяленая шамайка.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проводится в Москве в пятый раз. Праздник идет на семи площадках с 24 мая и продлится до 2 июня.