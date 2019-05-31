Около 20 бесплатных экскурсий пройдет в Москве на книжном фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Прогулка по району Замоскворечье, рассказы о кремлевских башнях и литературные викторины для детей ждут посетителей бесплатных экскурсий, которые будут организованы на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"На книжном фестивале "Красная площадь", который в этом году пройдет с 1 по 6 июня, будет работать экскурсионное бюро библиотек Москвы. Для детей и взрослых подготовили 18 бесплатных экскурсий и квестов, которые проведут на улицах в центре столицы неподалеку от Красной площади", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ежедневно будут проводиться три экскурсии, гидами станут столичные библиотекари и научные сотрудники, среди которых есть преподаватели истории и москвоведы. Продолжительность экскурсий - один-полтора часа. В группу смогут записаться до 20 человек.

Например, 3 июня в 12:00 мск пройдет познавательная прогулка "О чем молчат башни Кремля", созданная по мотивам одноименной книги Василия и Наталии Волковых. Гостям расскажут истории, связанные с восьмью кремлевскими башнями. А 2 июня в 12:00 мск посетители смогут лучше узнать Замоскворечье: посмотреть дом на Большой Ордынке, где в 1941 году встречались Анна Ахматова и Марина Цветаева, а также дома Александра Островского и Льва Толстого.

Для детей от шести лет 1 июня пройдет квест "Литературные герои во сне и наяву", ребятам предстоит разгадывать загадки, связанные с героями детских произведений.

Пятый книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в сердце российской столицы с 1 по 6 июня. Свою продукцию представят более 400 издательств. На Красной площади развернутся книжные ряды и шатры, где пройдет около 750 событий. Вход на фестиваль свободный.