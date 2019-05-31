Электричка сбила двух человек у платформы "Электрозаводская" в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Электричка сбила в пятницу двух человек около платформы "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, в результате один из них погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Электричка, шедшая из Москвы в Подмосковье, сбила двух человек около платформы "Электрозаводская". В результате один погиб, еще один был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, сейчас пригородные поезда на указанном направлении ходят в штатном режиме.