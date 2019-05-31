ЦОДД рекомендует московским водителям быть внимательными при парковке из-за непогоды

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал жителей столицы быть внимательными при парковке и не оставлять автомобили у шатких конструкций из-за грозы и сильного ветра, сообщается в пятницу в Twitter ЦОДД.

"Сегодня не лучший день для водителя - с утра ждем дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда - дачный разъезд. Час пик начнется раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно. Тщательней стройте маршруты", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, грозы, а также высокого уровня пожароопасности.