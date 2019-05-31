Таганско-Краснопресненская линия московского метро разгрузится на четверть к 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен прогнозирует, загруженность Таганско-Краснопресненской линии снизится на четверть после ввода всех станций Некрасовской линии в начале 2020 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам замначальника подземки Роман Латыпов.

"Таганско-Краснопресненская линия сейчас самая загруженная в метрополитене, ежедневно ею пользуются 1,2 млн человек. Мы прогнозируем, что после запуска всей Некрасовской линии - это произойдет в конце 2019 - начале 2020 года - Таганско-Краснопресненская линия разгрузится на четверть", - сказал Латыпов.

По его словам, сегодня уже предприняты большие усилия для снижения нагрузки и повышения провозной способности этой линии: были сокращены интервалы до минимально возможных, запущены новые поезда "Москва", на 40% снижено количество серьезных отклонений от нормальной работы. Меньше пассажиров на юго-восточном участке линии стало и благодаря изменению тарифов на пригородных направлениях: стоимость проезда да Казанского вокзала стала равна поездке до платформы Выхино.

"Положительный эффект дало открытие Московского центрального кольца. Благодаря всем этим мерам количество пассажиров на станции "Выхино" сократилось с 24 до 19 тыс. в утренний час пик. Дальнейшее снижение загруженности Таганско-Краснопресненской линии возможно только благодаря запуску альтернативных направлений", - добавил Латыпов.

Он напомнил, что в начале июня произойдет пуск первого участка Некрасовской линии метро, на котором расположатся четыре новые станции: Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка", на участке будут курсировать поезда нового поколения "Москва". Латыпов отметил, что запуск участка приведет к временному увеличению пассажиропотока на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. При этом на платформе станции "Выхино" станет свободнее: если сейчас большинство пассажиров будущей Некрасовской линии пересаживаются в метро на этой станции, то теперь часть из них будет доезжать до станции "Косино" и пересаживаться на "Лермонтовский проспект". Рост числа пассажиров не окажет критического влияния на загрузку Таганско-Краснопресненской линии, но в часы пик будет ощутим.

Поезда Некрасовской линии будут ходить даже в пиковые часы со значительным интервалом - шесть минут. Это почти в четыре раза меньше частоты курсирования поездов на Таганско-Краснопресненской линии.

Полный запуск Некрасовской линии метро и появление пересадок на Большую кольцевую линию даст возможность существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию. При этом жители районов юго-востока столицы, которые десятилетиями ждали появления станций рядом с домом, перестанут пользоваться станциям сиреневой ветки и поедут по новой линии метро, в объезд загруженных пересадочных узлов. Появление метро в этих районах поможет сэкономить жителям Некрасовки и Косино-Ухтомского до 40 минут в день на поездки по городу. За год экономия составит почти шесть суток.

О запуске всей линии

Как сообщалось, в полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года. Некрасовская станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице - более 15 км. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию метро (БКЛ) и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

В начале июне произойдет запуск участка от "Косина" до "Некрасовки".