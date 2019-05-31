Около половины месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 30 мая

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около половины месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы в прошедший четверг, 30 мая. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Осадки в городе выпали очень неравномерно - на ВДНХ всего лишь 1 мм, в Шереметьево и на станции Балчуг от 10 до 13 мм, а во Внуково - 24 мм при норме в мае 51 мм", - сказал собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра, жара на выходных немного ослабнет - 1 и 2 июня ожидается 23-26 градусов, с 4 июня снова начнётся повышение температуры.