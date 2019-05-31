Медиафасад Останкинской телебашни украсит праздничная открытка ко Дню защиты детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Праздничная открытка ко Дню защиты детей будет транслироваться на Останкинской телебашне 1 июня, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

"На медиафасаде башни в День защиты детей будет крутиться уникальная поздравительная открытка, разработанная специально к празднику Союзмультфильмом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в этот день на смотровой площадке телебашни для гостей весь день будут показывать золотой фонд отечественной мультипликации. А в летнем кафе детей ждет праздничная анимация, с конкурсами, играми и шоу мыльных пузырей.

Праздничная программа будет проходить 1 июня с 12:00 до 18:00, вход свободный.