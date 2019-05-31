Число пассажиров после ввода ТПУ "Инновационный центр "Сколково" выросло на 20%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число пассажиров, отправляющихся со станции "Инновационный центр "Сколково" после ввода одноименного ТПУ выросло на 20% по сравнению с числом пассажиров на станции "Трехгорка".

"После ввода ТПУ "Инновационный центр "Сколково" число пассажиров выросло сразу. За первые четыре дня количество пассажиров, отправляющихся со станции, составило почти 28 тыс. человек. Это почти на 20% больше, чем с остановочного пункта "Трехгорка" на прошлой неделе", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" был открыт в понедельник, 27 мая. В перспективе он войдет в состав МЦД-1 Одинцово - Лобня. После запуска "диаметра" пассажиропоток на ТПУ увеличится в два раза. Движение по МЦД-1 планируется запустить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что ТПУ "Инновационный центр "Сколково" заменит расположенную рядом временную платформу "Трехгорка". Он объединит ж/д станцию и автобусную остановку, а в будущем войдет в состав многофункционального комплекса.