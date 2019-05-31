Московское метро выпустило карты "Тройка" к пятилетию портала "Активный гражданин"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Почти 100 тыс. карт "Тройка" для оплаты проезда в московском метро и наземном транспорте появилось в дизайне городского портала для голосований "Активный гражданин". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе метро.

"Московский метрополитен выпустил почти 100 тыс. карт "Тройка", посвященных пятилетию проекта "Активный гражданин". Пассажиры уже сейчас могут их купить во всех кассах метро, а также в новых автоматах по продаже билетов", - уточнили в пресс-службе.

Кроме привычных синих карт метрополитен выпускает тематические серии, дизайн которых посвящен разным знаковым событиям. Так, за последний год были выпущены "Тройки", посвященные, в частности, общероссийскому Дню библиотек, 84-летию Московского метрополитена, 120-летию московского трамвая, запуску в Москве электробусов. Выходят "проездные" на темы культуры, литературы и истории.

Карта "Тройка", с помощью которой можно оплачивать проезд во всех видах городского транспорта Москвы, действует с 2013 года. С того времени продано более 23 млн карт, ранее сообщил заммэра Максим Ликсутов. В 2017 году были разработаны и внедрены новые формы - в виде брелоков, силиконовых и кожаных браслетов, вкладышей и наклеек, жетонов и колец.

Площадка электронных голосований правительства Москвы "Активный гражданин" открылась 21 мая 2014 года. На портале жители Москвы участвуют в голосованиях по актуальным вопросам развития столицы. За время существования проекта к нему присоединилось более 2,2 млн человек, которые приняли участие в почти 4 тыс. голосований.