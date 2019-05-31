Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" в Москве вернут на место на неделю позже

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Администрация московского музея-театра "Булгаковский дом" перенесла установку нового знака "Запрещено разговаривать с неизвестными", чтобы успеть наладить видеонаблюдение за ним. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор учреждения Наталья Склярова.

Знак похищали неоднократно, последний раз - 20 мая 2019 года. После этого его рассчитывали вернуть на место до 2 июня.

"Пока мы не установили камеру и знак, что объект находится под видеонаблюдением. Установка знака затянулась и переносится на следующую неделю, сейчас мы решаем вопрос установки камер", - сказала она.

Администрация музея-театра "Булгаковский дом" начала продавать всем желающим копии знака в связи с частыми кражами настоящего. "Сувениры - знаки уже можно приобрести в нашем музее", - добавила Склярова.

Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" впервые появился на Патриарших прудах 19 июня 2012 года. На нем изображены три силуэта героев романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Именно на Патриарших прудах началось действие романа.