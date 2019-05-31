Власти планируют благоустроить около 150 км набережных Москвы к 2023 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 150 км набережных благоустроят в Москве к 2023 году. По окончании работ там появятся новые общественные пространства с детскими площадками, кафе и прогулочными дорожками, сообщила в пятницу пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"До конца 2023 года планируется реконструировать, благоустроить и построить около 150 км набережных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время в столице около 200 км береговых линий. Многие территории ранее были заняты брошенными заводами, промзонами и нуждались в обновлении.

"В городе появится около 40 новых площадок с общественными пространствами, прогулочными зонами, кафе, детскими и развлекательными площадками", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

В пресс-службе напомнили, что в Москве действует программа, направленная на развитие прибрежных зон, среди которых Шелепихинская, Краснопресненская, Лужнецкая и Симоновская набережные. На текущий момент ведется реконструкция на юге и северо-западе столицы. "К этой работе привлекаются и девелоперы. Там, где на берегу реки инвесторы возводят свою недвижимость, появляются и современные набережные", - процитировали Хуснуллина в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве к 2023 году планируют обновить 120 км набережных.