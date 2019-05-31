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Более 100 парковочных мест появится в Москве благодаря изменению схем движения

В ЦОДД сообщают, что организации движения изменится на 17 улицах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 100 дополнительных парковочных мест появится в Москве в этом году благодаря изменению направления движения на 17 улицах. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Благодаря изменению схем движения повысится уровень безопасности дорожного движения. На улицах, где будет введено односторонне движение, жители избавятся от проблем, которые возникали здесь при встречном разъезде, а также получат дополнительные парковочные места. Ввод двустороннего движения на девяти улицах улучшит транспортную связность районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что схема организации движения изменится в восьми округах, где восемь участков улиц станут односторонними, а девять - двусторонними. Так, новая схема движения, а также дополнительные парковки появятся в ВАО, ЗелАО, ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО.

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