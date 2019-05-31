Мэрия Москвы рассматривает возможность капитального ремонта Большого московского цирка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность проведения капитального ремонта Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в мэрии.

"Рассматривается возможность капитального ремонта Большого цирка. Сейчас ведется предпроектное обследование, после чего будет сделано заключение о предстоящих работах", - сказал собеседник агентства.

При этом в мэрии опровергли слова генерального директора цирка Эдгарда Запашного, который на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре в пятницу сообщил, что речь идет о капитальной реконструкции здания и расширении площадей. По словам главы цирка, потребуется изменить систему содержания животных, "чтобы у зрителя был доступ и чтобы содержание животных было видно, и оно было достойным".

Большой московский государственный цирк - крупнейший цирк в Европе, расположен в Москве на пересечении проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Он рассчитан более чем на 3,3 тыс. человек. Здание построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Цирк был открыт в 1971 году и никогда капитально не ремонтировался. К началу 2018 года объект был передан из ведения Минкультуры РФ правительству Москвы.