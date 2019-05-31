Театры Москвы подготовили программы для инвалидов и сирот в День защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 20 московских театров организуют 1 июня показы спектаклей для 10 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, из неблагополучных семей и сирот. Об этом сообщил ТАСС представитель Российского детского фонда.

"В этот праздничный день 22 ведущих московских театра познакомят юных зрителей с лучшими детскими спектаклями. Главное событие - торжественное открытие Международного дня защиты детей на новой сцене Большого театра России. После спектаклей каждый из 10 тыс. детей получит подарок от Российского детского фонда - книги и сладости", - сказал собеседник агентства.

Театры посетят дети из 26 регионов России. Также в столицу приглашены дети из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Луганска и Донецка. "Разделят с ними общую радость и дети сотрудников посольств, аккредитованных в Москве - Франции, Германии, Китая, Италии, Испании, Австрии", - добавил представитель фонда.

Дети за пять дней пребывания в столице смогут посетить Кремль, Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно", музей Космонавтики, музей-панораму "Бородинская битва" и Московский зоопарк.

Символичные награды

Кроме того, на сцене Большого театра состоится церемония вручения одной из высших наград Международной ассоциации детских фондов - золотой медали Льва Толстого. Ее присуждают "за гуманистические самоотверженные усилия в защиту детства, продемонстрированные в любых сферах человеческой деятельности". В 2019 году награды удостоен директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, академик РАН, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

А в Московском театре мюзикла под художественным руководством Михаила Швыдкого состоится награждение авторов лучших проектов театральной афиши к спектаклю "Чудеса и куралесы". В конкурсе приняли участие более 50 детей в возрасте от трех до 12 лет.

Благотворительный турнир

2-3 июня в Москве также состоится приуроченный к празднику международный благотворительный турнир по хоккею "Пасуй в будущее". Состязание откроет гала-матч, в составе команд - знаменитые актеры, спортсмены и общественные деятели. Как отмечается в сообщении общероссийской общественной организации помощи "Под крылом России", мероприятие пройдет в Центре хоккейного мастерства.

На лед выйдут актер Марат Башаров, телеведущий и общественный деятель Сангаджи Тарбаев, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, лидер группы Uma2rman Сергей Кристовский и актер Евгений Пронин. "Хоккей - это игра, которая объединяет. Вообще хоккей - это та же сцена. Те же партнеры, та же импровизация. Мы играем с удовольствием, еще и с большой ответственностью, ведь с нас берут пример дети", - приводятся в сообщении слова Башарова.

Также в турнире поучаствуют четыре команды хоккеистов 2009-2010 годов рождения из Москвы, Торжка, Донецка и Кишинева. Церемония награждения победителей пройдет 3 июня, ее посетит народный артист России, игрок Ночной хоккейной лиги Игорь Бутман.