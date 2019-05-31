В Москве заработал сервис аренды детских колясок для прогулок в парках

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сервис почасовой аренды детских колясок заработал в тестовом режиме в московском парке Коломенское, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора сервиса - компании "Рушеринг".

"С сегодняшнего дня сервис запущен в столичном парке Коломенское. Он приурочен ко Дню защиты детей, - сказал собеседник агентства. - Коляски, которые мы используем - это коляски-каталки, для коротких перемещений по парковой зоне. Они не имеют пачкающихся тканевых элементов, поэтому легко чистятся, в них не застревают крошки и прочий мусор".

Арендовать коляску можно с помощью мобильного приложения: стоимость составит 99 рублей - на час, 199 рублей - на три, 599 рублей - на сутки. Оплата будет также производиться через приложение. Коляски можно использовать для детей от года до пяти лет, в правилах пользования прописаны ограничения по весу - до 15 кг.

По словам собеседника агентства, за порчу колясок предусмотрена система штрафов. За сохранностью и санитарной обработкой будут следить сотрудники компании, о поломке коляски пользователи смогут сообщить через приложение.

Прокат будет действовать круглый год. В пресс-службе уточнили, что в дальнейшем точки проката планируется оборудовать в других столичных парках, в будущем - запустить сервис в торговых центрах.