Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сухая и теплая погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 11 градусов. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров, 1 июня объявлен желтый уровень опасности.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.