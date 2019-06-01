В новом здании Государственного литературного музея откроют кинозал и лекторий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кинозал и лекционный зал появятся в новом здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор музея Дмитрий Бак.

"В новом здании будут созданы экспозиции по литературе ХХ века, откроются залы для лекций, камерных концертов, кинопросмотров", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2021 году музей готовится отметить свое столетие. "Подготовка к юбилею предполагает немало важных событий. Среди них - открытие в нашем составе уникального музейного центра "Московский дом Достоевского" (к двухсотлетию русского классика), работа по открытию комплексного депозитария, в котором комфортно разместится наша богатейшая коллекция, и многое другое", - отметил Бак.

Одним из уже реализованных проектов стало открытие нового здания музея на Зубовском бульваре. Программа развития этой площадки рассчитана на несколько лет.

"История отечественной литературы XX века до сих пор не написана, существуют два взаимоисключающих подхода: либо на первых ролях оказываются советские классики (включая Николая Островского и Александра Фадеева), либо возвращенные читателям в перестроечные годы ранее не печатавшиеся Гумилев, Набоков, Замятин и другие", - отметил директор музея.

По его словам, логика развития отечественной литературы оказывается разобщенной: раздельно существуют официально признанные в СССР авторы, писатели русского зарубежья и самиздата. Как подчеркнул Бак, музей "впервые предпринимает попытку огромного научного, культурного и социального значения: воссоединить разные линии развития русской словесности, воссоздать ее целостность, ценностное единство". "В здании на Зубовском со временем откроют мемориальные экспозиции многих литераторов прошлого века: и тех, кто имел официальное признание (Луначарский, Ильф и Петров), и авторов, гонимых режимом (Мандельштам), уехавших за границу (Вертинский)", - сказал собеседник агентства.

Первая экспозиция

Уже сейчас открыта пилотная экспозиция по XX веку, посвященная истории самого здания на Зубовском, имеющего удивительную судьбу. Это был элитный доходный дом Любощинских-Вернадских, в котором традиционно селились представители московской интеллектуальной элиты: писатели, ученые, художники, врачи, юристы. Среди них - прозаик Викентий Вересаев и политик Дмитрий Шаховской, востоковед и супруг Анны Ахматовой Владимир Шилейко и художник Дмитрий Кардовский.

"Судьба дома на Зубовском бульваре олицетворяет собой судьбу отечественной культуры XX столетия. Это благодатное место наверняка привлечет внимание посетителей нашего музея", - добавил Бак.

На сегодняшний день коллекция музея составляет свыше полумиллиона единиц хранения, что позволило наполнить 11 мемориальных экспозиций, которые входят в состав учреждения. Это музеи-квартиры Достоевского, Луначарского, Алексея Толстого, дома-музеи Чехова, Луначарского, Герцена, Лермонтова, Пришвина (Дунино), Пастернака и Чуковского (Переделкино), а также Музей Серебряного века и музей Солженицына в Кисловодске.