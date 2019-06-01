В Москве построят около 20 причалов для речных трамваев

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют оборудовать около 20 причалов для речных трамваев к 2024 году, сообщила в субботу пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

"Сегодня Москва-река используется в основном как туристическая, прогулочная артерия города. Однако транспортная функция реки в ближайшие годы будет активно развиваться. Для этого мы планируем построить около дополнительных 20 причалов", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Уточняется, что строительство причалов планируется завершить до конца 2023 года. По словам Хуснуллина, новые причалы создадут условия для развития территорий, обеспечат создание "удобных кварталов с жильем, социальной, деловой и развлекательной инфраструктурой". В стройкомплексе столицы добавили, что новые остановки свяжут с наземным транспортом.

Речные трамваи станут составляющей частью проекта водного общественного транспорта Москвы, запуск которого запланирован на 2020 год. Пилотный маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников, связав деловой центр "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Причалы располагаются вблизи станций московского метрополитена, Московского центрального кольца, а также остановок наземного транспорта. Оплата проезда будет производиться по городским тарифам, в частности предусмотрят возможность оплаты картой "Тройка".

Хуснуллин также отметил, что к 2024 году планируется закончить возведение 13 мостов через Москву-реку - 9 автомобильных, 3 пешеходных и железнодорожного. Из них четыре уже строятся, еще девять проектируются. Сейчас, напомнил заммэра, в городе 31 мост через реку, этого недостаточно. "Сегодня нередко и пешеходам, и автомобилистам приходится делать лишний путь, чтобы перебраться с одной стороны реки на другую. Открытие новых мостов сделает жизнь в городе более комфортной, а также позволит частично разгрузить дороги вдоль реки", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что власти города планируют облагородить около 150 км набережных в Москве к 2023 году. Совокупная протяженность набережных в столице составляет около 200 км.