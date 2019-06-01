"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы из Москвы в Марсель

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - запустил с 1 июня регулярные рейсы из Москвы в Марсель. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе компании.

"Рейсы будут осуществляться на самолетах А320 пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям", - сказал собеседник агентства. Из московского аэропорта Шереметьево самолет будет отправляться в 08:35 мск, прибывая в Марсель в 11:50 по местному времени. В обратном направлении по понедельникам, субботам и воскресеньям вылеты запланированы на 12:45 по местному времени, а по средам и пятницам - на 12:55.

"Марсель - второй по величине мегаполис и самый старый город Франции; по количеству достопримечательностей и музеев он не уступает Парижу", - напомнил собеседник агентства, комментируя прогнозируемый пассажиропоток на новом маршруте. Он также подчеркнул, что ранее "Аэрофлот" прямых рейсов в Марсель из России не осуществлял.

В этой связи в пресс-службе компании также заметили, что в летнем расписании 2019 года перевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам, их география охватывает 54 страны.