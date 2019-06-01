Более 60 образовательных учреждений планируется открыть в Москве к 2022 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Москвы намерены построить 62 детских сада и школы до конца 2021 года, сообщил в субботу в своем аккаунте в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

За минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы. До конца 2021 года планируем завершить строительство еще 62 объектов. pic.twitter.com/aKs2cbVldQ

"За минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы. До конца 2021 года планируем завершить строительство еще 62 объектов", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что количество многодетных семей в столице растет, это требует активного строительства объектов образования. По данным мэра, за последние годы их число выросло вдвое.