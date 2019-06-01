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Более 60 образовательных учреждений планируется открыть в Москве к 2022 году

Мэр столицы Сергей Собянин отметил необходимость активного строительства объектов образования, поскольку в городе растет количество многодетных семей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Москвы намерены построить 62 детских сада и школы до конца 2021 года, сообщил в субботу в своем аккаунте в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"За минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы. До конца 2021 года планируем завершить строительство еще 62 объектов", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что количество многодетных семей в столице растет, это требует активного строительства объектов образования. По данным мэра, за последние годы их число выросло вдвое.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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