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Снаряд времен войны обнаружен при проведении земляных работ на юге Москвы

Его увезут в безопасное место для утилизации, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ по адресу: Варшавское шоссе, дом 30а. На место прибыли представители полиции и иных экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время военнослужащие военной комендатуры увезут снаряд в безопасное место для утилизации.

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