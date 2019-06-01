Снаряд времен войны обнаружен при проведении земляных работ на юге Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ по адресу: Варшавское шоссе, дом 30а. На место прибыли представители полиции и иных экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время военнослужащие военной комендатуры увезут снаряд в безопасное место для утилизации.