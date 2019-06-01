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Концерт в честь Дня защиты детей прошел на станции метро "Курская" в Москве

Перед зрителями выступили ученики студий вокала, участники детского музыкального театра "Домисолька", а также артисты театра клоунады "Микос"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей, состоялся в субботу в вестибюле станции метро "Курская" в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

"Сегодня аванзал станции "Курская" на несколько часов превратился в концертную площадку, мы подготовили праздничную программу с яркими вокальными и танцевальными номерами", - приводит портал слова заместителя начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Отмечается, что перед зрителями выступили ученики московских студий вокала, участники детского музыкального театра "Домисолька", а также танцевальные коллективы и артисты театра клоунады "Микос".

Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве. Сейчас Международный день защиты детей отмечают в более чем 60 странах.

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