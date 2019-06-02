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Пассажиропоток на автовокзале "Северные ворота" в Москве вырастет почти в четыре раза

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что автовокзал разгрузил автостанцию "Тушинская", откуда перевели все рейсы дальнего следования

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Автовокзал "Северные ворота" в столице в течение четырех лет будет принимать до 3,7 тыс. человек в день, что почти в четыре раза больше, чем сейчас. Об этом написал в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"От "Северных ворот" можно уехать в Питер, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в зарубежные города: Гомель, Кишинев, Тарту. Будем открывать новые направления. Сейчас поток пассажиров чуть больше тысячи в день. А к 2023 году ожидаем до 3,7 тыс.", - написал он.

Градоначальник отметил, что новый вокзал разгрузил автостанцию "Тушинская", откуда перевели все рейсы дальнего следования.

Автовокзал расположен у метро "Ховрино" и входит в одноименный транспортно-пересадочный узел.

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