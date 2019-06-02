Спасатели МЧС спасли женщину в Живописной бухте Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Столичные спасатели вытащили из воды в Живописной бухте женщину, просившую о помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 14:30 спасателями поисково-спасательной станции "Рублево" на территории Живописной бухты замечена женщина, просящая о помощи в 300 м от берега", - сообщили в столичном управлении МЧС.

К женщине прибыли спасатели и, подняв ее на борт спасательного катера, оказали первую помощь и доставили на станцию. От медпомощи она отказалась.