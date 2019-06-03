Капремонт трех центров госуслуг проведут в Москве до конца 2019 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт начался в трех столичных центрах "Мои документы" в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Помещения всех трех центров "Мои документы" будут частично перепланированы. Для посетителей с детьми оборудуют современные и комфортные комнаты матери и ребенка, а также детские уголки ... Здания планируется отремонтировать до конца этого года", - говорится в сообщении.

Также в офисах будут заменены внутренние инженерные системы, установлены новые окна и двери, обустроены пандусы, лестницы покроют противоскользящим материалом. Кроме того, отмечается, что в центрах появится отдельная зона приема и регистрации граждан, а залы ожидания станут просторнее.

Во время ремонта центр госуслуг в Выхино-Жулебино частично продолжит работать - в нем можно будет получить услуги Главного управления по вопросам миграции МВД России. По остальным вопросам жители смогут обратиться в дополнительный офис центра госуслуг района Выхино-Жулебино, расположенный по адресу: улица Ташкентская, дом 21. Многофункциональный центр (МФЦ) района Новогиреево на улице Алексея Дикого на время ремонта закроется, жители смогут прийти в другие ближайшие центры в районах Ивановское, Перово, Новокосино. Что касается центра госуслуг в Лефортово (проезд Завода Серп и Молот, дом 10), то он в период ремонта продолжит работу.