Новые маршруты электробусов запустили в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Электробусы в понедельник начали курсировать на двух новых маршрутах в Москве - автобусный № т25, который проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, и троллейбусный № 42, связывающий Рижский вокзал и Петровский парк. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С сентября прошлого года электробусы работают на маршрутах на востоке и северо-востоке столицы. Сегодня они впервые стали курсировать в центре города и около стадиона "Динамо". Маршрут № т25 полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения, который заменил здесь дизельные автобусы", - приводятся в сообщении слова гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова.

В пресс-службе добавили, что всего сегодня в городе работают более 100 электробусов, они курсируют на восьми маршрутах. До конца текущего года их число планируют увеличить до 300 единиц.