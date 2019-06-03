В Москве 4 июня перекроют несколько улиц в связи с празднованием Ураза-байрама

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Движение транспорта изменится на ряде улиц в Москве 4 июня в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что в районе метро "Проспект Мира" с 00:01 до 11:00 будут перекрыты улица Дурова, Щепкина (от Самарской ул. до Садового кольца), Мещанская улица, улица Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца), Капельский переулок (от проспекта Мира до ул. Гиляровского), а также Выползов переулок в районе д. 7.

В районе метро "Новокузнецкая" в Центральном административном округе с 04:00 до 11:00 будет перекрыта Большая Татарская улица, а также Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки.

В Южном Бутове с 06:00 до 08:00 перекроют улицу Кадырова, а также Проектируемый проезд № 6417. Кроме того, в Отрадном с 04:00 до 11:00 будет ограничено движение на одной из трех полос на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы.