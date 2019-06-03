Бизнес-омбудсмен Москвы представит Собянину стандарт защиты бизнеса осенью 2019 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева сообщила в понедельник ТАСС, что представит мэру столицы Сергею Собянину стандарт защиты бизнеса осенью 2019 года.

"Мы готовы разработать и представить мэру Москвы стандарт защиты бизнеса на муниципальном уровне этой осенью", - сказала Минеева.

По ее словам, главной целью стандарта будет создание советов по защите прав предпринимателей при префектурах административных округов Москвы. Необходимо, чтобы в работе таких советов участвовали прокуратура, контрольно-надзорные органы и общественные представители бизнес-омбудсмена Москвы.

"Также мы собираемся предложить мэру Москвы Собянину включить в систему оценки работы префектов исполнение ими стандарта защиты бизнеса", - добавила Минеева.

Кроме работающего совета по защите бизнеса в стандарт будет входить создание горячей линии для предпринимателей, сталкивающихся с административным и уголовным давлением, а также открытие в префектурах приемных общественных представителей уполномоченного.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет.