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Около 100 тыс. человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь" за два дня работы

Мероприятие продлится до 6 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь" за первые два дня его работы, сообщил в понедельник замглавы Роспечати Владимир Григорьев в ходе заседания организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 2016-2021 годах.

"За субботу и воскресенье [1-2 июня] фестиваль посетили почти 100 тыс. человек. Это грандиознейший праздник книги для читателей, издателей, авторов. В этом году на "Красной площади" представлено порядка 300 издательств из 52 регионов России", - сказал он.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Роспечатью и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения РФ и правительства Москвы. Пятый фестиваль проходит в Москве с 1 по 6 июня, в его рамках запланировано около 750 мероприятий.

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