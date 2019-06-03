Около 100 тыс. человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь" за два дня работы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь" за первые два дня его работы, сообщил в понедельник замглавы Роспечати Владимир Григорьев в ходе заседания организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 2016-2021 годах.

"За субботу и воскресенье [1-2 июня] фестиваль посетили почти 100 тыс. человек. Это грандиознейший праздник книги для читателей, издателей, авторов. В этом году на "Красной площади" представлено порядка 300 издательств из 52 регионов России", - сказал он.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Роспечатью и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения РФ и правительства Москвы. Пятый фестиваль проходит в Москве с 1 по 6 июня, в его рамках запланировано около 750 мероприятий.