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Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метро

Мэр Москвы отметил, что после запуска линии целиком транспортная доступность улучшится для 800 тыс. человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Для пассажиров заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Градоначальник поздравил жителей районов юго-востока столицы, которые десятилетиями ждали появления станций рядом с домом.

"Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сегодня мы запускаем первые четыре станции. Когда мы запустим ветку целиком, улучшится транспортная доступность для 800 тыс. человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья, а также разгрузится Таганско-Краснопресненская линия, которая сегодня крайне перегружена", - сказал градоначальник.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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