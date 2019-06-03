Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метро

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Для пассажиров заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Градоначальник поздравил жителей районов юго-востока столицы, которые десятилетиями ждали появления станций рядом с домом.

"Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сегодня мы запускаем первые четыре станции. Когда мы запустим ветку целиком, улучшится транспортная доступность для 800 тыс. человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья, а также разгрузится Таганско-Краснопресненская линия, которая сегодня крайне перегружена", - сказал градоначальник.