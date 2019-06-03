Стихи Пушкина будут звучать в День русского языка на станции метро "Пушкинская" в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Студенты Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина 6 июня в День русского языка и по случаю 220-летия со дня рождения Александра Пушкина прочтут отрывки из произведений поэта для пассажиров станции метро "Пушкинская" в Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Государственного музея А. С. Пушкина.

"6 июня у нас будет две локации акции. Одна из них - это станция метро "Пушкинская", мы попросили студентов Щепкинского училища принять участие в мероприятии - они будут читать произведения Пушкина, плюс там будут работать наши сотрудники-экскурсоводы. Они в вестибюле станции будут рассказывать интересные факты из биографии Александра Сергеевича", - сказал собеседник агентства.

По его словам, акция начнется в 14:00, в вестибюле станции также будут работать "открытый микрофон" и выставка портретов русского поэта, написанных в разные периоды времени, состоящая из 12 баннеров. "Мы постарались с помощью портретистики показать развитие в искусстве, это и графика, и живопись, скульптура", - добавил представитель пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что также 6 июня в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала появится виртуальная экскурсия по экспозиции Государственного музея А. С. Пушкина. "Так как экспозиция нашего музея называется "Пушкин и его эпоха", то это будут изображения наших залов, знаковых предметов. Для самых активных участников предусмотрены подарки - абонементы на посещение самых интересных наших мероприятий", - добавил он.

День русского языка был установлен указом президента РФ от 6 июня 2011 года. 6 июня 1799 года родился Александр Пушкин - поэт, основоположник русского литературного языка.