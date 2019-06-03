В Москве открывается фотовыставка "Звезды МАКС в парке "Зарядье"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Звезды МАКС в парке "Зарядье" открывается в Москве во вторник, сообщила пресс-служба парка.

"Фотовыставка "Звезды МАКС в парке "Зарядье" начнет свою работу 4 июня. Помимо снимков, сделанных признанными профессионалами на земле и в небе, будут выставлены работы любителей. Особое место в экспозиции займут фотографии победителей конкурса, отобранные профессиональным жюри. Выставка в парке "Зарядье" будет работать до 23 июня", - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут ознакомиться с работами авиационных фотографов международного уровня, сотрудничающих с агентствами ТАСС, Reuters, РИА-Новости, Transport-Photo Images, Aviation Images.

Экспозиция будет работать бесплатно. Также в рамках проекта будут проходить мастер-классы фотографов и видеооператоров, встречи со знаменитыми летчиками-испытателями и спортсменами, летчиками пилотажных групп, выступления ведущих специалистов и экспертов отрасли, мастер-классы по авиамоделированию. На медиаэкранах парка будет демонстрироваться видеофильм с лучшими выступлениями российских и зарубежных пилотажных групп, участниками летных программ салонов МАКС прошлых лет.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в городском округе Жуковский с 27 августа по 1 сентября. На нем ожидается более 400 тыс. посетителей и свыше 30 стран-участниц. МАКС проходит в Жуковском с 1993 года на аэродроме ЛИИ имени Громова.