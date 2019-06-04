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Небольшая облачность и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сухая и теплая погода с температурой до плюс 26 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 24-26 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 9 градусов. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров, 4 июня объявлен желтый уровень опасности.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

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