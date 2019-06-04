На открывшихся в мае выездных площадках ЗАГСов Москвы поженились более 350 пар

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Около 350 пар сыграли свадьбы на новых выездных площадках московских ЗАГСов, которые открылись в мае, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Более 350 пар уже сыграли свадьбу на новых площадках для регистрации брака, которые начали работать 4 мая", - говорится в сообщении.

Месяц назад свадебные церемонии разрешили проводить в Московском планетарии, Останкинской телебашне, "Москвариуме", на стадионе "Спартак", в "Лужниках" и в других знаковых местах столицы.

Отмечается, что еще порядка 2 тыс. пар подали заявления, чтобы пожениться именно на новых выездных площадках.