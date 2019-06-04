Еще девять автобусных маршрутов запустят в ТиНАО до конца 2019 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Около 50 современных автобусов выйдут на девять новых маршрутов на территории новой Москвы до конца текущего года. Ожидается, что ежедневно транспортом будут пользоваться более 11 тыс. пассажиров, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"На территории Троицкого и Новомосковского административных округов запустят еще девять автобусных маршрутов до конца года. Они соединят поселения с железнодорожными платформами и станциями метро", - говорится в сообщении.

Автобусы будут ходить до платформ "Щербинка" и "Крекшино", доезжать до поселков Переделкино, Ватутинки и Первомайское, а также до станций метро "Теплый Стан", "Новопеределкино", "Говорово" и до района Солнцево.

Как уточняется в материале, на восьми маршрутах запустят автобусы среднего класса (они вмещают не менее 60 человек), на одном - большого класса (могут перевозить не менее 85 человек). Всего по этим направлениям начнут курсировать 47 автобусов. Ожидается, что ежедневно ими будут пользоваться более 11 тысяч человек.

В утренние и вечерние часы пик интервалы движения транспорта составят от восьми минут до получаса в зависимости от интенсивности пассажиропотока.