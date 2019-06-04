Мангал, принтер и пылесос оказались среди забытых вещей в Московском метро в мае

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мангал, принтер, садовые грабли, пылесос и палки для скандинавской ходьбы оказались среди необычных вещей, забытых пассажирами метро в Москве в мае этого года. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель пресс-службы столичной подземки.

"В мае пассажиры Московского метрополитена оставили в вагонах поездов и на станциях более 900 различных вещей, из них более 70 предметов забыли на Московском центральном кольце (МЦК). Больше половины забытых вещей уже возвращены владельцам. Среди необычных находок - мангал, садовые грабли, пылесос, принтер, гитара и палки для скандинавской ходьбы", - сказал собеседник агентства.

В основном, в метро и на МЦК в прошлом месяце оставляли дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы с вещами. Кроме того, пассажиры теряли сезонный спортивный инвентарь - велосипеды и самокаты, автомобильные запчасти, ключи от автомобиля и детские коляски - это одни из самых распространенных находок в метро.

"Все эти вещи доставлены на склад забытых вещей на станцию метро "Котельники". Более 330 вещей возвращено владельцам на станциях и еще порядка 160 пассажиры забрали со склада", - добавил представитель пресс-службы.

Забытые вещи хранятся полгода с момента регистрации заявления о находке. Ежедневно на склад поступает от 20 до 40 предметов. Всего с начала 2019 года на склад забытых вещей перенаправили более 4,2 тыс. вещей.