{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 500 тыс. человек воспользовались ночными маршрутами в Москве с начала 2019 года

Всего в столице работают 13 таких маршрутов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ночные автобусы и трамваи перевезли в Москве с начала года почти 500 тыс. человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Мосгортранса.

"С января ночные автобусы и трамваи Мосгортранса перевезли 495 тыс. пассажиров - на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие маршруты обеспечивают круглосуточную транспортную связь между центром и удаленными районами столицы", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на данный момент в столице работают 13 таких маршрутов, каждую ночь ими пользуются около 4 тыс. пассажиров.

Интервалы движения транспорта составляют от 15 до 30 мин. Стоимость проезда на ночных автобусах и трамваях такая же, как и днем.

Теги
Россия
ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Москве
В результате аварии пострадали два человека
Читать полностью