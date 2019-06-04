Более 160 культурных центров откроют в Москве в рамках фестиваля "КультЛето"

Москва, 4 июня. /ТАСС/. Власти Москвы организовали для жителей города более 160 культурных центров с интерактивными курсами в рамках фестиваля "КультЛето", говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

"Проект "КультЛето" проходит уже в третий раз. Продлится он до 31 августа. Мастер-классы и полноценные курсы рассчитаны на горожан всех возрастов: и на детей, и на подростков, и на взрослых. На занятиях можно будет не только научиться новому и интересно провести время, но и получить базовые навыки по некоторым творческим специальностям", - цитирует портал заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Проект пройдет в 167 центрах столичного департамента культуры. Все занятия будут проходить в режиме интенсивов, что поможет лучше погрузиться в творческую или научную деятельность.

Продолжительность курсов составит от двух дней до двух месяцев.

Всего в рамках программы "КультЛето" разработано около 800 интенсивов, большая часть из которых будет бесплатной.